6 علامات تحذيرية تؤكد تعرض الأطفال لتهديدات إلكترونية على الإنترنت

حاتم فاروق (أبوظبي)

حدد خبراء عاملون في مجال الأمن الإلكتروني 6 علامات تحذيرية من شأنها أن تساعد أولياء الأمور على تحديد ما إذا كانت ثمة مشاكل أو تهديدات إلكترونية تواجه أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حدوث تغيرات مفاجئة في مزاج الأطفال من دون سبب واضح، مع تغيير نمط استخدام الأجهزة الرقمية والشبكات الاجتماعية ومنها على سبيل المثال، استيقاظ الأطفال ليلاً للدخول إلى الإنترنت.

وتمثل الزيادة الحادة أو النقصان الحادّ في عدد الأصدقاء في الشبكات الاجتماعية للأطفال، إحدى العلامات المهمة التي تكشف تعرض الأطفال لتهديدات أثناء استخدامهم الأجهزة الذكية، أو شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ظهور فوارق عمرية بين الأطفال الأصدقاء، مع ظهور صور ورسائل مسيئة على صفحات الأطفال الاجتماعية، وأخيراً قيام الأطفال بحذف صفحاتهم من على الشبكات الاجتماعية.

وأوصى الخبراء من أجل مساعدة الأطفال على تجنّب التهديدات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية، بأن يكون الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية من بين أولئك الذين يعرفهم الأطفال معرفة شخصية، وحتى إذا كانوا كذلك، يجب على الأطفال عدم نشر معلومات شخصية أكثر مما ينبغي على الإنترنت، إذ يمكن أن يستخدم المهاجمون المعلومات في أغراض خبيثة إذا سرقوا واحداً من حسابات أصدقائهم، وبطبيعة الحال، يجب على الأطفال تجنب فتح روابط شبكية من مرسِلين غير معروفين.

وأكدت ماريا نامستنيكوڤا، خبيرة الأمن الإلكتروني في شركة «كاسبرسكي لاب»، أن تعليم الأطفال بشأن السلامة على الإنترنت والمخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها العالم الافتراضي يزداد أهميته اليوم أكثر من أي وقت مضى، لضمان أن يتسلحوا بالمعرفة الكافية التي تتيح لهم الاستمتاع في أمان بالتجارب التي يتيحها الإنترنت.