«نداء» تبحث سبل التعاون مع الموارد البشرية لحكومة دبي

دبي (الاتحاد)
استقبل منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، وفداً من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يترأسه عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في مقر المؤسسة أمس، حيث تمت خلال هذه الزيارة مناقشة المواضيع التي تهم الجانبين والاطلاع على استراتيجية الموارد البشرية لمؤسسة «نداء»، ومدى مواءمتها مع استراتيجية حكومة دبي 2021، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المستقبل.
كما بحث الجانبان كيفية رفع أداء الموظفين، وتعزيز القدرات التشغيلية ضمن المؤسسة، وإيجاد التوازن والتجانس بين الأقسام المختلفة.
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وقال عبدالله بن زايد الفلاسي: «
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من جانبه، قال منصور بوعصيبة: «بحثنا معاً العديد من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية وسبل التعاون المشترك».