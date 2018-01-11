«نداء» تبحث سبل التعاون مع الموارد البشرية لحكومة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، وفداً من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يترأسه عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في مقر المؤسسة أمس، حيث تمت خلال هذه الزيارة مناقشة المواضيع التي تهم الجانبين والاطلاع على استراتيجية الموارد البشرية لمؤسسة «نداء»، ومدى مواءمتها مع استراتيجية حكومة دبي 2021، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المستقبل.

كما بحث الجانبان كيفية رفع أداء الموظفين، وتعزيز القدرات التشغيلية ضمن المؤسسة، وإيجاد التوازن والتجانس بين الأقسام المختلفة.

كما تم استعراض سبل تطوير وتحسين مهارات الموظفين، وتعزيز انتمائهم للمُؤسّسة، بالإضافة إلى خلق ظروف العمل الجيّدة والإيجابيّة، فضلاً عن كيفية دعم تقدم العاملين وتطورهم الوظيفي.

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي: «

استطاعت الإمارة تحقيق إنجازات مميزة في شتى المجالات بفضل الرؤية الحكمية للقيادة الرشيدة، والتي تتبنى استراتيجيات ورؤى ترتكز على تنمية الإنسان وتطوير قدراته».

من جانبه، قال منصور بوعصيبة: «بحثنا معاً العديد من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية وسبل التعاون المشترك».