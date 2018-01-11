«الاتحاد للطيران» تفوز بلقب شركة الطيران الدولية المفضلة

نيودلهي (الاتحاد)
فازت الاتحاد للطيران، بلقب «شركة الطيران الدولية المفضلة» لدى قراء مجلة «كوندي ناست ترافلر الهند» للعام الثاني على التوالي.
وتسلم الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الجائزة، التي جاءت تقديراً لمستويات الضيافة والخدمة الراقية التي تقدمها على متن مقصوراتها للدرجات الممتازة والدرجة السياحية، خلال حفل جوائز عام 2017 الذي انعقد في نيودلهي بحضور لفيف من خبراء قطاع السفر والدبلوماسيين.
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وقد ضخت الاتحاد للطيران استثمارات كبيرة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وفريدة من نوعها على متن رحلاتها بهدف التميّز عن البقية بقطاع الطيران.
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