240 ميجاوات القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية في دبي

فهد الأميري (دبي)
كشف سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي على هامش حفل نظم أمس في مجلس الإمارات للشباب بأبراج الإمارات بدبي عن أن القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية في دبي بلغت 240 ميجاوات، منها 22 ميجاوات من مبادرة شمس دبي، فيما يبلغ إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية 13 ألف جالون يوميا في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.
وقد أطلق الطاير خلال الحفل تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2018 الذي أعده المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون»كربون دبي».
ويتكون تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2018 من 8 فصول حول تنمية الاقتصاد الأخضر يجمعها موضوع واحد هو «الشباب وصنع المستقبل «، حيث يستعرض جهود المؤسسات المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر مع المنظور المشترك للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستعرض الجهود التي قامت بها قطاعات مختلفة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وتغطي فصول التقرير مواضيع متعددة مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار والتقنية وخارطة طريق للمستقبل والطاقة والتكنولوجيا المتجددة والمدن الذكية والتحول الأخضر والسياسات والحوكمة والشباب والقطاع الخاص.
وقال سعيد محمد الطاير:» نطلق اليوم تقرير حالة الاقتصاد الأخضر للعام 2018 والذي حاولنا من خلاله استعراض قصص النجاح والجهود والمساعي الحثيثة التي نبذلها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم». ... المزيد