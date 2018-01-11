240 ميجاوات القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية في دبي

فهد الأميري (دبي)

كشف سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي على هامش حفل نظم أمس في مجلس الإمارات للشباب بأبراج الإمارات بدبي عن أن القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية في دبي بلغت 240 ميجاوات، منها 22 ميجاوات من مبادرة شمس دبي، فيما يبلغ إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية 13 ألف جالون يوميا في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وقد أطلق الطاير خلال الحفل تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2018 الذي أعده المجلس الأعلى للطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دبي المتميز لضبط الكربون»كربون دبي».

ويتكون تقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2018 من 8 فصول حول تنمية الاقتصاد الأخضر يجمعها موضوع واحد هو «الشباب وصنع المستقبل «، حيث يستعرض جهود المؤسسات المختلفة في مجال الاقتصاد الأخضر مع المنظور المشترك للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستعرض الجهود التي قامت بها قطاعات مختلفة في مجال التحول للاقتصاد الأخضر.

وتغطي فصول التقرير مواضيع متعددة مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والابتكار والتقنية وخارطة طريق للمستقبل والطاقة والتكنولوجيا المتجددة والمدن الذكية والتحول الأخضر والسياسات والحوكمة والشباب والقطاع الخاص.