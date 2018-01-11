المزروعي: «أوبك» ملتزمة بخفض إنتاج النفط

عمر الأحمد (أبوظبي)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باتفاق خفض إنتاج النفط للعام بأكمله شاكرا الدول الأعضاء على تعاونهم، مستشهدا بالالتزام الذي بلغت نسبته 120% في شهر نوفمبر الماضي، معبرا عن ارتياحه وعدم قلقه بشأن أسعار النفط، مبديا تفاؤله بالنمو الصحي للأسعار في العام الحالي.
وأضاف معاليه، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الطاقة الذي أقيم أمس في جامعة نيويورك أبوظبي «لسنا في حالة ذعر ولا نرى أي حاجة للقيام بعمل ما».
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إلى ذلك، كرم معالي وزير الطاقة والصناعة 4 باحثات تصدرن الدورة الأولى لجائزة الإمارات لتقدم التعليم العالي في مجال الطاقة التي تقدم لطلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، والتي تم إطلاقها أمس في جامعة نيويوك أبوظبي، وذلك للاحتفاء بالعلماء الشباب، تزامناً مع «عام زايد» وسعياً لبناء القدرات البحثية والعلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها لتحقيق رؤية اقتصاد المعرفة.
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