المزروعي: «أوبك» ملتزمة بخفض إنتاج النفط

عمر الأحمد (أبوظبي)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، التزام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باتفاق خفض إنتاج النفط للعام بأكمله شاكرا الدول الأعضاء على تعاونهم، مستشهدا بالالتزام الذي بلغت نسبته 120% في شهر نوفمبر الماضي، معبرا عن ارتياحه وعدم قلقه بشأن أسعار النفط، مبديا تفاؤله بالنمو الصحي للأسعار في العام الحالي.

وأضاف معاليه، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الطاقة الذي أقيم أمس في جامعة نيويورك أبوظبي «لسنا في حالة ذعر ولا نرى أي حاجة للقيام بعمل ما».

وأكد الحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط 5 سنوات في ظل وجود فائض بنحو 100 مليون برميل في المعروض بالسوق. وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة أن «أوبك» ستواصل مراقبة نمو المعروض النفطي في الولايات المتحدة وأن السوق بحاجة إلى النفط الصخري لتلبية نمو الطلب على الخام، في ظل صعود أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2015 ويخشى بعض الأعضاء من أن تشجع تلك المكاسب شركات النفط الصخري الأميركية على زيادة الإنتاج. وأشاد معاليه بخطة المملكة العربية السعودية والتي تتصدر أعضاء (أوبك) في إنتاج النفط، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل مبديا ثقته التامة في حكمة قرارات القيادة السعودية.

إلى ذلك، كرم معالي وزير الطاقة والصناعة 4 باحثات تصدرن الدورة الأولى لجائزة الإمارات لتقدم التعليم العالي في مجال الطاقة التي تقدم لطلاب الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه، والتي تم إطلاقها أمس في جامعة نيويوك أبوظبي، وذلك للاحتفاء بالعلماء الشباب، تزامناً مع «عام زايد» وسعياً لبناء القدرات البحثية والعلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها لتحقيق رؤية اقتصاد المعرفة.