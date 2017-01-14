أسعار كاشفات الدخان في متناول الجميع

جمعة النعيمي (أبوظبي)
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً حول الحملة التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني بعنوان (كاشف الدخان لبيتك أمان) حيث استحوذت الحملة على اهتمام كبير من رواد التواصل الاجتماعي، وطالب عدد كبير من الجمهور بمزيد من الإيضاح حول طبيعة عمل كاشف الدخان وأهمية تركيبه في المنازل، وكيفية الحصول عليه، وكذلك عرض الشركات المعتمدة من قبل الدفاع المدني والمرخص لها بيع وتداول كواشف الدخان، كما طالب البعض بكيفية التصرف في حال استخدام البخور في المنزل، ومدى تعارضه مع طبيعة عمل الكاشف من حيث تحسسه للدخان.
أكد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن القيادة العامة للدفاع المدني تسعى من خلال خطتها التوعوية لعام 2017 إلى تعزيز جهود الوقاية ونشر ثقافة التوعية في مجال السلامة العامة من حوادث الحريق بين كافة أفراد المجتمع، ولأن كاشفات دخان الحرائق من أهم معايير الأمن والسلامة في المنشآت والمباني وسرعة اكتشاف الحرائق وسرعة التدخل يساهمان في تقليل الخسائر، فقد اتخذت القيادة العامة للدفاع المدني عدداً من التدابير لاعتماد كاشفات الدخان لتكون إلزامية بعد مرور عام من إطلاق حملة التوعية التي تم إعدادها لهذا الشأن أي مع بداية عام 2018، وقد قامت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال كاشفات الدخان لتوفير كميات كافية منها وبأسعار في متناول الجميع.
|
ولفت إلى أن هناك نوعين من الكواشف أحدهما يتحسس الدخان، وهو ما يتم وضعه في الغرف، والآخر يتحسس للحرارة، وهو ما يتم وضعه في المطابخ، وكلاهما يعمل على كشف الحريق في بدايته، حيث يقوم بإطلاق صفارة إنذار عالية للتنبيه بوجود حريق في المكان المثبت فيه ليتم إخلاء الموقع ومكافحة النيران قبل انتشارها، وهذه هي الغاية من استعمال كاشف دخان الحرائق.
|
وأكد حرص الدفاع المدني على توفير مستلزمات الوقاية والسلامة، وفي حالة رغبة أفراد الأسرة في استخدام المبخرة وإطلاق البخور فإن جهاز كاشف الدخان سوف يقوم باستشعار الدخان، ويطلق على الفور صافرة الإنذار، وفي هذه الحالة يمكن لرب الأسرة أو أحد أفرادها استخدام الريموت الخاص بالكاشف لغلق الصافرة على الفور، وتعطيل عمل الكاشف لحين الانتهاء من التبخير، حيث يتم التحكم في الكاشف عن بعد وبكل سهولة ويسر.
وأوضح بأن كل أجهزة كشف الدخان تتكون من جزئين رئيسين، هما مستشعر الدخان وصفارة كهربائية تصدر صوتاً عالياً جداً عند تحسس الجهاز للدخان، وتتم تغذية جهاز كشف الحرائق بوساطة بطارية جافة يمتد عمرها لعشر سنوات.