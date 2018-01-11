«كريبتو لابز» شريك استراتيجي لملتقى «كليكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجهة المنظمة لـملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ (كليكس) الشراكة الاستراتيجية مع حاضنة الأعمال «كريبتو لابز». وبموجب هذه الشراكة، سوف تتيح «كريبتو لابز» خدماتها ومرافقها للمبتكرين والشركات الناشئة المشاركة، فضلاً عن كونها جزءاً من لجنة التحكيم في ملتقى «كليكس»، وذلك خلال الفترة بين 15- 18 يناير الجاري ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل إحدى فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الافتتاحية لملتقى «كليكس»، الذي يعد منصة عالمية تجمع المبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، تلقت أكثر من 364 طلباً من أفراد ومجموعات يستهدفون الحصول على تمويل لإطلاق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم في مجال الطاقة النظيفة وحلول تغير المناخ.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، العضو المنتدب في كريبتو لابز: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع ملتقى كليكس في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة. ونحن نتطلع إلى توفير خبرتنا لتحقيق رؤية كليكس كمنصة تجمع بين المبتكرين الواعدين والمستثمرين لدعم توفير حلول مبتكرة من شأنها التعامل مع ظاهرة تغير المناخ من خلال المعرفة والابتكار والتمويل».

وتتراوح قيمة التمويلات التي ستحصل عليها الجهات المتأهلة للدور قبل النهائي ضمن الملتقى، بين 300 ألف دولار إلى أكثر من 2.5 مليون دولار، وذلك وفقاً للمعايير الخاصة بكل فئة من فئات الجهات المشاركة بالملتقى.