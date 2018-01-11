جائزة زايد لطاقة المستقبل تشجع الطلاب على تنفيذ المشاريع المبتكرة حول العالم

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد عدد من المرشحين النهائيين لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة المدارس الثانوية العالمية، أن الجائزة تحفز طلاب المدارس على تنفيذ المشاريع المبتكرة حول العالم، وتوفر المساحات والظروف التي تساعد على بناء طلاب يتمتعون بالوعي والتفكير النقدي والمسؤولية والنشاط في المجالين البيئي والاجتماعي، مشيرين إلى دورها في خلق مؤسسات مستدامة تتطلع دوماً للابتكار والإبداع.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الجائزة تساهم في تحفيز الطلاب والشباب لتغيير سلوكياتهم، وكذلك تطوير المهارات والقدرات اللازمة لحلّ المشكلات المرتبطة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، والحدّ من استهلاك الطاقة، وترشيد المياه، والتخلص من النفايات، مؤكدين دور الجائزة في إلهام الأجيال المقبلة.

وأشاروا إلى دور الإمارات في جعل المدارس منصات لتمكين بناء الفكر والمعرفة المستدامة، وتشجيع مشاركة الطلاب في المشاريع الهادفة لتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استخدام المياه، والمساعدة في الأعمال المجتمعية الرامية إلى تبني تقنيات الاستدامة الجديدة.

وأكدوا أهمية جائزة زايد لطاقة المستقبل في مساعدة الطلاب على استخدام وتوسيع نطاق التقنيات المستدامة من خلال تطبيق تدريبات عملية ونهج تقني للتشجيع على اختبار طرق جديدة تراعي البيئة المحيطة، وتحقيق أهداف المدارس بشأن زيادة مستوى استدامتها.