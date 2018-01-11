«قط» بطل صور حفلات الزفاف

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت المصورة الإيطالية ماريانا زاميري أنها من محبي القطط، وأن قطها آرثر أثار شغفها لتصويره، حتى تجعل العالم كله يرى جماله وروعته، فبعد أن التقطت العديد من مجموعات التصوير الفوتوغرافي للقط، جاءتها فكرة إشراكه في صور المناسبات السعيدة، وبدأت بحفل زفافها. وقالت ماريانا، إنها لم تتحمل أن تكون صور أهم يوم في حياتها من دون قطها الحبيب آرثر، لذلك قررت عمل سلسلة من الصور، وهي ترتدي فستان الزفاف وحدهما.. وعندما رأت صديقاتها الصور أعربن عن إعجابهن الشديد بها، وأردن إجراء التجربة نفسها في حفلات الزفاف مع قططهن.

وبدأت ماريانا بالفعل في التوجه إلى منازل صديقاتها قبل أو بعد بدء الحفلات وتصويرهن مع القطط، موضحة أن الصور ليست بالغة الصعوبة في الالتقاط، وعلى الرغم من أن القطط تحب اللعب بأقمشة التل لفستان الزفاف والطرحة، إلا أنها شاركت بكل سرور ومتعة، وكأنها تشعر بأن هذه المناسبات ذات أهمية خاصة.