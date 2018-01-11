تغريم ومحاكمة من يتأخر ابنه عن المدرسة

أبوظبي (الاتحاد)

يواجه الآباء البريطانيون غرامة تصل إلى 120 جنيهاً استرلينياً في حالة تأخر أطفالهم عن الحضور للمدرسة.. وقد حدد مجلس مقاطعة ستافوردشاير مؤخراً مبادئ توجيهية جديدة للمدارس فيما يتعلق بتأخر الطالب، تحذر من الحضور المتأخر بشكل مستمر للمدرسة، لأنه سيكلف أولياء الأمور الكثير من المال.

وكان الأطفال يواجهون بالفعل عقوبات إذا تم تسجيل وصولهم في وقت متأخر 20 مرة، إلا أنه تم تخفيض ذلك إلى 10 مرات، وحسب موقع independent قرر المجلس أن تكون عقوبة استمرار الحضور المتأخر للمدرسة 60 جنيهاً إذا تم دفعها في غضون 21 يوماً، وتزيد إلى 120 إذا دفعت في غضون 28 يوماً، على أن يواجه الوالدان المحاكمة إذا رفضا دفع الغرامة.

وأوضح فيليب وايت، عضو مجلس إدارة مقاطعة ستافوردشاير للتعلم والتوظيف، أن المجلس رأى ضرورة إنفاذ هذه التدابير، لأن تأخر الأطفال أو تغيبهم عن المدرسة يؤثر على أدائهم، ويسبب اضطراباً لبقية زملائهم في الفصل.

وعلى الرغم من تشاور المجلس مع أكثر من 300 مدير مدرسة حول اللوائح الجديدة المقترحة، فإن العديد من الآباء والأمهات أعربوا عن غضبهم حول احتمال دفع مبالغ مالية، إذا اضطروا إلى توصيل أطفالهم في وقت متأخر قليلاً إلى المدرسة.