قميص «الأبيض» هدية لمتحف «البلوشي»

الكويت (الاتحاد)

أهدى عبد القادر حسن مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، واللاعب الدولي السابق، قميص المنتخب الوطني، إلى «متحف البلوشي» بالكويت، خلال زيارته له أمس الأول، تلبية للدعوة التي وجهها صاحب المتحف لوفود منتخبات خليجي 23. وأشاد عبد القادر حسن بالمقتنيات الفريدة التي يحتوي عليها المتحف الرياضي، والجهود الكبيرة التي تم بذلها لتجميع مقتنيات هامة تحفظ تاريخ الكرة الخليجية والعربية بالتحديد.

ودعا عبد القادر مختلف أعضاء الوفد الإماراتي المتواجد بالكويت إلى استغلال الفرصة وزيارة المتحف، واستعادة ذكريات جميلة حول سنوات الزمن الجميل للكرة بالمنطقة.