فارس جمعة: نتعامل مع البطولة بـ «القطعة»

الكويت (الاتحاد)

أكد فارس جمعة مدافع المنتخب، أن لاعبي «الأبيض» في قمة التركيز، والرغبة في تقديم أداء متميز، والفوز على العراق غداً، بهدف التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على اللقب، ليكون أهم محطة إعداد قوية تعيد الثقة في المنتخب، والتفاف الجميع حول «الأبيض» في مرحلة حاسمة من مسيرته للإعداد للقب كأس آسيا.

وقال: أمامنا عام الآن على كأس آسيا، ولم تكن هناك أي بطولات رسمية يخوضها الفريق، ليتعرف الجهاز الفتي على قدرات اللاعبين، ويستقر على التشكيلة الأساسية، ولكن المشاركة في كأس الخليج حققت كل ذلك، وأظهر معظم اللاعبين قدراتهم، بينما يحاول الباقون العودة بقوة وتقديم الأفضل.

وأضاف: نتعامل في البطولة بالقطعة، وتركيزنا الآن ينصب على مواجهة المنتخب العراقي، ولا شيء غيره، ولن نفكر في النهائي الآن، بل علينا الأول التأهل في لقاء الغد، ثم يكون لكل حادث حديث.