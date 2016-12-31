دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 16 فريقاً في النسخة الرابعة من الطواف التي تنطلق في الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير 2017، وتضم القائمة 10 فرق عالمية مصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأربعة فرق قارية محترفة، وفريق قاري واحد، إضافة إلى المنتخب الوطني للدراجات. وسيتكون كل فريق من الفرق الستة عشر على خط الانطلاقة من ثمانية دراجين للتنافس على لقب الطواف، الذي تم زيادة مراحله ليتكون خمس في النسخة الجديدة بدلاً عن أربع.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف بالفرق المشاركة في النسخة الرابعة من الطواف، وقال: «نرحب بنخبة الفرق العالمية للمشاركة في النسخة الرابعة التي ستكون الأكثر تميزاً، لكونها ستكون ممتدة على 5 مراحل ولمسافات أطول تصل إلى 865 كيلومتراً، كما أنها ستشمل عدداً كبيراً من المدن في 6 من إمارات الدولة، وستكون هناك مناطق جديدة رائعة سيشاهدها العالم عن وطننا، كما يعيش أبطال الدراجات تحديات جديدة من مناطق جبلية وطبيعية عديدة».، وهو ما يعني أن التميز سيكون تنظيميا وفنيا».

وتضم قائمة الفرق العالمية العشرة، مجموعة من الفرق المعروفة وهي أستانا، وبحرين مريدا، ودايمنشن داتا، وموفي ستار وكويك ستيب، ونوتو نيل، وفريق سكاي والإمارات أبوظبي وتريك سيجافريدو الأميركي، وبي إم سي.

ويشارك منتخبنا الوطني للدراجات ضمن الفرق الستة عشر المشاركة في الطواف، وسيقوده مجموعة من أبرز الأسماء في عالم الدراجات في الدولة، ويتوقع أن يحظى المنتخب الوطني بمساندة كبيرة من جماهير الطواف.

في الوقت نفسه، تشارك في النسخة الجديدة للطواف، أربعة فرق قارية محترفة في مقدمتها فريق باردياني سي إس إف الإيطالي، الذي تأسس في العام 1982 بوساطة برونو ريفربير، وشارك الفريق 34 مرة في طواف إيطاليا الدولي، وسجل 25 فوزاً في المراحل المختلفة للسباق، وفريق نوفو نورديسك الأميركي هو الفريق الثاني ويضم أكثر من مائة دراج من الذين يعانون من مرض السكري من 20 دولة مختلفة، وتأسس في العام 2005 في أميركا، ويهدف الفريق للترويج لنمط الحياة الصحية ومحاربة الأمراض من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية، وحقق الفريق أكثر من 30 فوزاً منذ العام 2008.