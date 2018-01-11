7 نصائح ذهبية لتخفيض استهلاك وقود السيارة

يحيى أبوسالم (دبي)

يحتوي عالم الإنترنت الواسع على الكثير من المعلومات عن كيفية وطريقة تخفيض استهلاك بنزين سيارتك، والمئات من النصائح والطرق المختلفة التي تؤكد بأنها قادرة في حال قمت باتباعها على تخفيض الاستهلاك اليومي لوقود مركبتك بنسب قد تصل في بعض الحالات لأكثر من 40 بالمئة.

وبغض النظر عما إذا كانت هذه النصائح والطرق ونتائجها صحيحة أم لا، فإن إمكانية تطبيق هذه النصائح على أرض الواقع، يعد من الأهمية تماماً بقدر أهمية هذه النصيحة في حد ذاتها، حيث إن شوارع المدن اليوم ليست كالشوارع في الماضي، خصوصاً في المدن الكبرى، حيث لا يمكنك الاتكال على نصيحة تخفيض السرعة لتوفير استهلاك الوقود، بينما يمكنك مثلاً عدم الضغط بشدة وقوة أو بشكل مفاجئ على دواسة البنزين، لتوفير استهلاك الوقود، في حين تحافظ على سرعة مركبتك التي اعتدت عليها.

1 تخفيض السرعة

رغم أن مبدأ تخفيض السرعة، أو القيادة بتأنٍ يعد من أخلاقيات القيادة، فإننا في هذه الأيام قد نضطر للقيادة ضمن سرعات عادية كانت في الماضي تعد من ضمن السرعات المحرمة، والتي يعاقب عليها القانون، وذلك نظراً لتطور المركبات والطفرة التي شهدتها الطرق والشوارع، خصوصاً في المدن الكبرى.