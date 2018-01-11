«موسيقى الشرق».. أمسيات التراث العريق

أبوظبي (الاتحاد)
حملت الأمسيات الثلاث التي احتضنتها حديقة أم الإمارات، في مهرجان «أمسيات – موسيقى الشرق»، رائحة الشرق العريق بتراثه الموسيقي الضاربة جذوره بالتاريخ، من خلال مهرجان يأتي لرفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف أنوع الموسيقى التي تسهم في تعزيز التسامح والحوار مع الآخر، ويهدف إلى إعادة إحياء التقاليد الموسيقية المرتبطة بقيم الانفتاح والتسامح.
وحقق المهرجان في لياليه الثلاث، أهدافه بالتقاء الجمهور الغفير الذي تابع الأمسيات، مع نماذج موسيقية مختلفة التوزيع الجغرافي، نهلوا فيها من تراث العراق والهند وتونس، وغرفوا من مقامات الشرق الموسيقية، ما أروى ظمأهم طربياً.
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السينما الهندية
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بافاروتي العرب
ختام برنامج «أمسيات » زينه الفنان لطفي بوشناق الذي يحب جمهور مناداته بلقب «بافاروتي العرب»، فالمطرب الذي ساهم في إثراء الإنتاج الموسيقي العربي الذي يتنوع ما بين أغاني الطرب والأناشيد وأغاني الفن الشعبي، كان ساحراً في أمسيته التي تابعها جمهور غفير، وقدم فيها 17 مقطوعة موسيقية ما بين الغناء الصوفي وأغاني الموروث الشعبي التونسي. وكان مدهشا التمازج الفني الكبير في الغناء على إيقاع 16 عازفا موسيقيا من شمال أفريقيا وأوروبا، خاصة في التناغم الذي قدمه بشناق في أغنيته الأشهر «لاموني اللي غاروا مني».. فكانت أمسيته ثرية بالتفاصيل الفنية.