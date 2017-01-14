رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تعزية في شهداء الإمارات

أبوظبي (وام)
تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في شهداء الإمارات الذين قضوا في عمل إرهابي بولاية قندهار بأفغانستان، أثناء قيامهم بمهامهم الإنسانية.
وأكد جلالته في برقيته استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الغادر، معرباً عن تضامنه المطلق مع الإمارات، وانخراطه الكامل في كل الجهود التي تهدف إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت، وتجفيف منابعه.
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كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تعزية مماثلة من عاهل المملكة المغربية الشقيقة.
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كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تعزية من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، ومعالي الجنرال برايوت شان أوشا، رئيس مجلس الوزراء في مملكة تايلاند.
وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تعزية مماثلة من فخامة الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا.