لطفي بوشناق: من يدير ظهره لقضايا أمته.. ليس فناناً

محمود الخطيب (أبوظبي)

يرى المطرب التونسي لطفي بوشناق أن الفنان عليه أن يكون صادقاً فيما يقدم من أعمال، وألا يدير ظهره لما يجري في محيطه العربي من قضايا، وينشغل بتقديم الغناء الاستهلاكي في الوقت الذي يكون الناس بحاجة فنه وحضوره. وبوشناق الذي تحاوره «الاتحاد» على هامش مشاركته في مهرجان «أمسيات موسيقى من الشرق» التي نظمتها مؤخراً دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.. وأكد أنه ليس نادماً على مسيرته الفنية التي زادت على 40 عاماً، قدم فيها الأغنيات التي تعبر عن فكره وأسلوبه وإحساسه ولا تنحني أمام الإغراءات، حيث تكفيه المحبة الصادقة من جمهوره في العالم العربي.

موسيقى الشرق

عن حلوله ضيفاً على المهرجان في حديقة أم الإمارات وتقديم موسيقى الشرق، أشار بوشناق إلى سعادته بالتواجد في دولة الإمارات التي يجد فيها مذاقاً فنياً فريداً، مضيفاً: هناك فعل حقيقي في الاهتمام بكل ما يغني الذائقة الثقافية والفكرية.

وشدد على أنه ينطلق من الصدق في غنائه واختيار ما يقدمه، ويعتبر أن أي شيء يخرج من القلب سيصل للناس، لذا يهمه عندما يعود إلى بيته، أن يستطيع أن ينظر إلى وجهه في المرآة ويشعر بالرضا، مضيفاً: قد يقول البعض إن ما أقدمه ليس جماهيرياً، لكنني أنطلق من قناعاتي بأنني أقدم ما أشعر بأنه فن حقيقي ويكفيني أنني عندما أتواجد في المدن العربية، أجد التقدير والمحبة.