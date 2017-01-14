الإمارات وكازاخستان ربع قرن من العلاقات المتينة والمتميزة

أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة خيرات لاما شريف أن في عام 2017 سنحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. يتواصل الحوار السياسي المكثف والمثمر بين البلدين وتم تبني المواقف المماثلة في حل المشاكل الدولية وينفذ بنجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى في المجال الاقتصادي.

وقال في تصريحات لـ «الاتحاد» إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مستثمراً رئيساً في كازاخستان من بين دول الشرق الأوسط. ووفقاً لمعلومات البنك الوطني لجمهورية كازاخستان وصل حجم الاستثمارات المباشرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد كازاخستان في الفترة ما بين 2005 - 2016 إلى ملياري دولار أميركي.

بالإضافة إلى ذلك قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كازاخستان أكثر من 100 مليون دولار أميركي كمنح لبناء المنشآت الاجتماعية. وخير المثال على العلاقات الودية المدرسة الثانوية الكازاخية الإماراتية التي بنيت في أستانة في هذا العام على منحة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. في الآونة الأخيرة يولي المستثمرون الإماراتيون وشركاؤهم اهتماماً خاصاً لقطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في كازاخستان وباعتقادهم يمكن أن يصبح هذا المجال مرتكزاً لغيرها من مجالات التعاون متبادل المنفعة».

وشدد خيرات لاما شريف على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة مبادرة فخامة رئيس كازاخستان نورسلطان نزارباييف حول إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ومقرها في أستانة. في أبريل الماضي شارك الوفد من وزارة تغير المناخ والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للمنظمة. وقال سفير كازاخستان في الدولة «إن علاوة على ذلك على خلفية التنمية النشطة في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة تظهر إمكانيات جيدة لتوسيع التعاون متبادل المنفعة في مجال بحث الفضاء للأغراض السلمية.

وأضاف: وأخذا بعين الاعتبار أن كازاخستان تدخل في صفوف ثلاثين دولة تمتلك تكنولوجيا الفضاء ومن حيث التكنولوجيا العالية ضمن عشر دول متقدمة، يمكننا أن ننفذ معاً الخطط الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق المسبار الفضائي إلى المريخ في عام 2021.