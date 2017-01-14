علاقات الإمارات وكازاخستان ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي خيرات عبدراحمانوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان أن العلاقات بين بلاده والإمارات راسخة وقوية في كل المجالات، وأن البلدين لديهما العزم والإصرار على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معاليه في حوار مع «الاتحاد»: إن مواقف الإمارات وكازاخستان متوافقة ومتطابقة حول معظم القضايا السياسية الإقليمية والدولية.. وتنظر الإمارات إلى كازاخستان كدولة ناضجة وقوية ومسؤولة عن مواقفها وقراراتها حيال القضايا الدولية والإقليمية.

وأكد معاليه أن علاقات البلدين الصديقين ارتقت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال إن الإمارات وكازاخستان تدعمان توحيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا وتهيئة الظروف لانتقال سياسي ناجح بقيادة السوريين أنفسهم وبدعم الأمم المتحدة.. وأكد ترحيب كازاخستان بجهود الإمارات لتعزيز السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين..