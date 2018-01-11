إبداع شجرة من عجلات السيارات احتفاء بالبيئة



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 الذي يزور حصن حتا التراثي، لا بد أن تلفت انتباهه شجرة خضراء مزينة لامعة، لكن عند الاقتراب منها يجد أنها مصنوعة من إطارات السيارات المستعملة، حيث أعاد أصحابها تدوير 275 إطاراً لإعداد شجرة بشكل مبتكر سعيا لإطلاق مفهوم جديد ومبتكر للحفاظ على البيئة. وأكد أصحاب الفكرة أنهم سعوا في احتفالهم بالسنة الميلادية الجديدة إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة وحماية البيئة، حيث يتجلى مفهوم إعادة التدوير في مختلف أجزاء الشجرة، من قطع غيار السيارات والأخشاب إلى السلاسل المعدنية والأضواء الفريدة المزودة بتقنية LED، واستغرق المشروع الذي تبنى فكرته ونفذها فندق «جيه إيه - حصن حتا» 4 أيام من العمل.