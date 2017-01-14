ترامب يتهم ديمقراطيين وجمهوريين بتلفيق مزاعم تربطه بروسيا

واشنطن (وكالات)

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خصومه السياسيين «من الديمقراطيين والجمهوريين» بتلفيق ملف يتضمن مزاعم لم يتم التحقق منها تربطه بروسيا، وقال إن الوثيقة سربتها على الأرجح أجهزة المخابرات.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر، «وقائع مختلقة تماما على يد عملاء سياسيين فاسدين.. من الديمقراطيين والجمهوريين، أنباء زائفة.. روسيا تقول لا يوجد شيء». وأضاف «نشرتها على الأرجح «المخابرات» رغم علمها بأنه لا يوجد دليل.. ولن يكون هناك أبداً».

وكان جيمس كلابر مدير المخابرات القومية الأميركية قال الأربعاء الماضي، إن التسريبات الإعلامية بخصوص تلك الوثائق لم تخرج من أجهزة المخابرات الأميركية، وإن هذه الأجهزة لم تصدر تقييماً بشأن ما إذا كانت المعلومات جديرة بالثقة.

وتعهد ترامب أمس بأن «رجاله» سوف يصدرون تقريراً كاملاً بشأن القرصنة خلال 90 يوماً. وجاء هذا الوعد وسط سلسلة من ثلاث تغريدات ترفض المزاعم الأخيرة التي تفيد بأن الاستخبارات الروسية لديها ملف سري بمعلومات فاضحة عن الرئيس المقبل، غير أنه لا يوجد مزاعم بوجود قرصنة في هذه الحالة. إنما يزعم أنه تم تسريب المعلومات من جانب جاسوس بريطاني اطلع على تقرير أكبر بشأن المزاعم حول هجمات قرصنة إلكترونية روسية في 2015 و2016 غرضها التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية.