مركز الملك سلمان للإغاثة: 680 مليون دولار للدول المنكوبة

الرياض (وام)

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات بأكثر من 680 مليون دولار للدول المنكوبة في 33 دولة بأربع قارات، من خلال 172 مشروعاً إغاثياً وإنسانياً، وذلك منذ دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف العام الماضي، فيما وصل عدد الشركاء في البرامج المقدمة إلى 98 شريكاً.

وأوضح المركز في تقرير امس، أنه منذ إطلاقه لإغاثة المنكوبين في شتى أصقاع الأرض نفذ برامج تنفيذية شملت الأمن الغذائي والإيوائي، وإدارة وتنسيق المخيمات والمشروعات ومجال التعليم والحماية، وبرامج التعافي المبكر والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، ومشروعات الاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية، ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية.

وقال إن عدد مشروعات برنامج الأمن الغذائي والإيوائي وبرنامج إدارة وتنسيق المخيمات التي نفذها المركز بلغ 94 مشروعا بمبلغ قدره 347 مليون دولار استفاد منها أكثر من 23 مليون شخص، فيما بلغت عدد المشروعات في مجال التعليم والحماية وبرنامج التعافي المبكر 15 مشروعاً بأكثر من 75 مليون دولاراً استفاد منها نحو أربعة ملايين شخص.