القاهرة (د ب ا)

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دولياً، وحدات من الجيش الليبي بالتصدي لـ«مجموعة مسلحة محسوبة» على خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، والتي اقتحمت عدداً من مقرات الوزارات بالعاصمة طرابلس.

وأعلنت إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني، أن رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد امعيتيق عقد مساء أمس الأول اجتماعاً ضم نائب رئيس المجلس فتحي المجبري وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، ورئيس الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، وممثلين عن رئاسة أركان القوات البرية، ومنطقة طرابلس العسكرية، وغرفة عمليات تأمين طرابلس.

واتفق المجتمعون على «تكليف وحدات من الجيش الليبي لضبط الأمن والتصدي لأي محاولة للسيطرة على مقرات الحكومة».

وأشارت إدارة التواصل إلى أن مجموعة مسلحة محسوبة على رئيس الوزراء السابق لحكومة الإنقاذ خليفة الغويل، قد اقتحمت عدداً من المقرات الحكومية.