أميركا ترفع العقوبات جزئياً عن السودان

واشنطن (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مشيراً إلى تطورات «إيجابية» من جانب هذا البلد حدثت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وفي رسالة إلى الكونجرس نشرها البيت الأبيض، أشار اوباما خصوصا إلى «تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع»، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.

كما أشار اوباما أيضاً إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في «التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي».

وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار اوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة اشهر، وهي مهلة تهدف إلى «تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها»، لكن القرار لا يسحب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.

وكانت واشنطن مددت في نوفمبر بعام عقوباتها بحق الخرطوم، لكن دون أن تستبعد رفعها في أي وقت إذا أحرز السودان تقدماً.

ورحبت الخارجية السودانية بالقرار الأميركي باعتباره «تطوراً إيجابياً مهماً» مؤكدة «مواصلة التعاون والحوار» مع واشنطن.

وجاء في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر «تعرب وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس باراك اوباما وتؤكد أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية والسودان ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه مؤسسات من الجانبين».

وأضاف البيان «وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة الأميركية حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين».