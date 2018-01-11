عبدالله الصباح.. رجل التعليم الأول في الكويت

بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني)

إذا كان أحد شروط الارتقاء بالتعليم إلى مصاف مثيله في دول العالم المتقدمة هو منح حقيبته لشخصية مؤهلة أكاديمياً وإدارياً، وصاحب خبرة، فإن شرطه الأهم أن تكون تلك الشخصية من أصحاب الفكر التنويري، بل تؤمن إيماناً عميقاً بالانفتاح على مختلف التجارب العالمية الحية والاستفادة منها دون حساسية.

لقد كان من قدر الكويت أن حباها الله شخصية فذة لتدير أمور التربية والتعليم فيها لسنوات طويلة قبل الاستقلال وبعده، ونعني بهذه الشخصية المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح، حفيد حاكم الكويت الخامس الشيخ عبدالله بن صباح الصباح.. فالشيخ عبدالله هو الذي اجتمع في منتصف الثلاثينيات مع نفر من وجهاء الكويت في منزل الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي وطرح عليهم فكرة تأسيس دائرة حكومية تتولى أمور العناية بالتعليم وتطويره.

كان هذا قبل أن يوافق حاكم البلاد آنذاك الشيخ أحمد الجابر على الفكرة ويصدر قراراً بتشكيل مجلس المعارف في عام 1936، ومن ثمّ دائرة المعارف في عام 1937، مع إيلاء دفة القيادة إلى الشيخ عبدالله الجابر الذي شمّر عن ساعديه، واستثمر خبراته المتراكمة من عمله في أكثر من قطاع حكومي، ليمنح بلده موقعاً رائدا في التعليم.

كانت الكويت وقت قيادة الشيخ عبدالله لدائرة المعارف «الاسم القديم لوزارة التربية والتعليم» بلاداً فقيرة لم تنعم بعد بمداخيل ثرواتها النفطية الكامنة تحت أرضها.. وكانت بنيتها التحتية ومرافقها متداعية بدليل أنه لم يكن بها آنذاك سوى مدرستين هما المباركية التي تأسست في عام 1911 والأحمدية التي فتحت أبوابها في عام 1921.

الوثائق التاريخية