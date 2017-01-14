الجيش المصري يقتل 11 إرهابياً ويدمر مخزن أسلحة بسيناء

القاهرة (وكالات)

تمكنت قوات الأمن المصرية من قتل عشرة عناصر إرهابية بمدينة العريش بشمال سيناء بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أمس، «توافرت معلومات للأجهزة المعنية بالوزارة، تتضمن اضطلاع قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس الهارب أحمد محمود يوسف عبد القادر، بتشكيل عدة مجموعات إرهابية، وتكليفها بالتخطيط والتدبير لاستهداف قوات (الشرطة، القوات المسلحة) وتوفير الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتمكنهم من تنفيذ عدد منها، أبرزها الاعتداء على كميني المطافئ والمساعيد بالعريش، واستشهاد 8 من رجال الشرطة وأحد المدنيين، اغتيال الشهيد العقيد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، اغتيال النقيب محمد الزملوط بقطاع الأمن المركزي بالعريش والملازم أول قوات مسلحة محمد السيد عبد الرازق، خطف واغتيال المهندس محمد مصطفى عياد».

وأشار البيان إلى أنه «بعد متابعة تلك العناصر تم تحديد بعض كوادرهم وأدوارهم التنظيمية والعمليات التي شاركوا في تنفيذها». وأضاف «توافرت معلومات حول اتخاذ تلك العناصر مؤخراً لشاليه مهجور بمنطقة أرض الجمعية بنطاق قسم شرطة رابع العريش وكراً لاختبائهم، تجنباً لعمليات المداهمة الأمنية، واتخاذهم هذا الوكر منطلقاً لتنفيذ مخططاتهم العدائية».

وأوضح : تمكنت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية من مداهمة الوكر، إلا أنه أثناء استشعار العناصر الإرهابية باقتراب القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها محاولين الهرب، فتم التعامل معهم ما نتج عنه مصرعهم جميعاً وعددهم 10 عناصر».