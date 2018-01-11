«الماندرين» تجذب طلاب مدارس الإمارات

أحمد السعداوي (أبوظبي)

اللغة الصينية «الماندرين»، من أكثر اللغات استخداماً على مستوى العالم، ومن هنا ظهر توجه عام للاهتمام بهذه اللغة، خاصة مع الانتشار الصيني في أرجاء العالم اقتصادياً وثقافياً في السنوات الأخيرة، مسترجعاً طريق الحرير الذي كان يربط الصين بباقي الدول في الماضي، فبادرت المدارس بالتشجيع على تعلم هذه اللغة عبر فتح فصول متخصصة في عديد من المدارس.

آفاق جديدة

روضة الهاملي، التي تدرس في جامعة السوربون في أبوظبي والمنتسبة إلى برنامج «سفراء شباب الإمارات- بعثة الصين»، قالت أتكلم الانجليزية والإسبانية ومؤخراً بدأت تعلم الصينية، حيث إني أؤمن أن مقدرتي على معرفة عدة لغات تمكنني من التواصل مع العالم بسهولة، لذا بدأت تعلم اللغة بداية في المنزل، وواجهت العديد من التحديات والاستفسارات، حيث إنها مختلفة كلياً عن بقية اللغات، فانضممت إلى معهد تعليم اللغات، الذي أتاح لي التعرف على الثقافات والعادات لدى المجتمع الصيني، وكانت تجربة الغوص في بحر اللغة الصينية من أهم التجارب في حياتي وأدعو أبناء جيلي لتعلم ولو مبادئها، خاصة أن هناك أهمية متصاعدة للصين في العالم عبر المجالات الثقافية والاقتصادية والصناعية.

لغة المستقبل