السياحة التراثية .. جولات إلى عمق الأصالة

نسرين درزي (أبوظبي)

اهتمام السياح الأجانب بالتردد إلى مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة وتفاعلهم الواضح مع تفاصيل الموروث الشعبي أمر لافت يتوقف عنده المتجول المتابع لأحداث المهرجان.. أعدادهم كثيرة وحضورهم يرتكز على إشباع الجانب الثقافي لديهم بالتعرف إلى مجتمع الإمارات قديماً والتوقف عند مسيرة أهلها خلال رحلة الإصرار والإرادة وصولاً إلى مجد الإنجازات البراقة.

يحضرون باكراً مع عائلاتهم ويستغلون وقتهم بالاطلاع على الأجنحة المتخصصة في عرض حرف الأجداد وقصصهم المثيرة، يصغون بتمعن إلى روايات العارضين معتمدين بالغالب على حركة أيديهم وهم يشرحون عن استخدامات الخوص وعذق النخلة وأدوات الصيد والحياكة.

دلالات شعبية

الإرث الوطني يشغل السياح الأجانب في «زايد التراثي» ولا يخفون إعجابهم بتألق إمارة أبوظبي المتمسكة دوماً بعاداتها وتقاليدها على الرغم من مظاهر الحضارة الراقية فيها. والمعنى يكمن في مقاربتهم للموقع الجغرافي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة الصحراوية لجزيرة متشعبة بمواردها الطبيعية وكفاح أبنائها.. وهم لا يفوّتون فعالية تراثية إلا ويتحلقون حول أجنحتها مثمنين قيمة كل ما تقع أعينهم عليه.