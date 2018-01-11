التواصل يحجب حل الخلافات الزوجية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت راشيل سوسمان، مستشارة العلاقات الزوجية في نيويورك عن أكثر المشكلات الشائعة في العلاقات الزوجية، موضحة أن أغلبها لا يتعلق بالموضوع نفسه بقدر عدم التفاهم بين الطرفين، وفي الوقت نفسه، انشغال أحدهما بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يمثل حجباً لحلول تلك المشكلات.. واستعرضت أكثر أنواع تلك الخلافات:

* التواصل الاجتماعي.. انشغال الشريك بمواقع التواصل في الخمسة الأعوام الأخيرة، وعادةً ما يكون الزوجان اللذان يتعرضان لذلك في العشرينيات أو الثلاثينيات.

* الالتزام.. يشعر أحد الطرفين أنه أكثر التزاماً من الآخر، ويود دفع العلاقة إلى الأمام، لكنه يجد بعض المقاومة.

* الأعمال المنزلية.. كثيراً ما تسمع شكوى المرأة بأنها تفعل الكثير من أعمال المنزل من دون مساعدة شريكها، بل ولا تجد أي تقدير.

* الأمور المالية.. يوجد في أي علاقة، شخص ينفق وآخر يوفر، وقد يُتهم المنفق بالتبذير، والموفر بالبُخل، وتتصاعد الخلافات، عندما يقرر الزوجان دمج أموالهما.