العمل ليلاً يهدد صحة النساء

القاهرة (الاتحاد)

أكدت دراسة جديدة، أن التغيرات المستمرة في ساعات العمل تزيد من خطر الإصابة بالأمراض، لا سيما بين النساء، وحسب موقع siasat وجد الباحثون بصفة عامة أن العمل على المدى الطويل في فترات ليلية بين النساء يزيد الإصابة بنسبة 19 في المائة.. ومن بين جميع المهن التي تم تحليلها، كانت الممرضات الأعلى تعرضاً للإصابة نتيجة العمل في «نوبات ليلية».

وقال شيلي ما، الباحث المشارك في الدراسة من المركز الطبي بغرب الصين في جامعة سيتشوان في تشنغدو: «تشير دراستنا إلى أن العمل في النوبة الليلية يعد عامل خطر مشتركاً للإصابة بالأوجاع»، وأجرى الباحثون تحليلاً تجميعياً باستخدام بيانات 114.628 حالة، ونحو أربعة ملايين مشارك من أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا، في محاولة لوضع وتنفيذ تدابير فعالة لحماية النساء اللواتي يعملن في نوبات ليلية فترات طويلة.