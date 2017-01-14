موجة غضب في غزة لانقطاع الكهرباء

غزة (الاتحاد)

تتصاعد مشاعر الغضب في غزة، مع اقتصار توفير التيار الكهربائي على أربع ساعات يومياً، في ظل موجة برد شديدة تسببت بوفاة أطفال، بحسب بعض التقارير، فيما شهد القطاع تظاهرات احتجاج عمدت حركة حماس إلى قمعها.

وشهدت المخيمات والمدن في قطاع غزة في الفترة الأخيرة احتجاجات يومية تندد بالأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، لكنها تفاقمت، وباتت تطال كل جوانب الحياة مع البرد القارس الذي يجتاح المنطقة.

وتعاملت القوى الأمنية التابعة لحركة حماس بعصبية مع الاحتجاجات، وفرقت التظاهرات بالقوة.

كما عمد عناصر من حماس إلى ضرب مصور لوكالة فرانس برس أثناء تصويره تظاهرة في شمال القطاع أمس الأول، وذكرت وكالة أنباء «اسوشيتد برس» أن رجالاً بلباس مدني طلبوا من صحفي يعمل معها تسليمهم هاتفه النقال تحت تهديد السلاح.