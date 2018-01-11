«الطلاق» الكلمة الأكثر بحثاً عبر الإنترنت

القاهرة (الاتحاد)

كشف تقرير يستند إلى بيانات تم تحليلها من قبل خدمة دعم الطلاق «Amicable»، عن أن أكثر من 40 ألفاً و500 شخص بحثوا عن كلمة الطلاق على الإنترنت في أشهر يناير من بداية الأعوام السابقة، وذلك ضمن رصد نشره موقع independent لبدايات العام الجديد، وما تشهده من تغيرات في حياة الكثيرين الذين تلاحظ إقبالهم على الرياضة، والبحث عن فرص عمل.

وأشارت البيانات إلى أن ملاحظات مؤشرات جوجل، أظهرت أن شهري يناير من عامي 2016 و2012 أكثر فترات استخدمت فيها كلمة الطلاق بمحرك البحث خلال العقد الأخير، غير أن تقرير تلك المؤشرات بينت أيضاً أن هناك كلمات مشابهة للبحث في أشهر أخرى، منها مايو وأغسطس، إلا أنه من المثير للاهتمام أن ديسمبر شهد انخفاضاً لعمليات البحث عن كلمة الطلاق.

وأوضحت كاتي دالي، المؤسسة المشاركة في «Amicable»، أن مشاعر الرفض للآخر بلغت قمتها نتيجة لقضاء بعض الأزواج فترة طويلة دون إدخال أساليب جديدة إلى حياتهم، بجانب الضغوط المالية، والرغبة في التغيير، لعدم تحقق التوقعات.