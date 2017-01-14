8 قتلى بهجوم انتحاري جنوب شرق دمشق

بيروت (وكالات)

لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم بهجوم انتحاري في حي كفرسوسة جنوب شرق دمشق، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكر المرصد السوري الحقوقي أنه «سمع دوي انفجار شديد هز منطقة كفرسوسة بالعاصمة، تبين أنه ناجم عن تفجير انتحاري لنفسه بالقرب من نادي المحافظة بالمنطقة، قضى على إثره ما لا يقل عن 8 أشخاص وسقط عدد من الجرحى». ولاحقاً، أفاد المرصد بأن بين القتلى 4 عسكريين ضمنهم ضابط برتبة عقيد، بينما أشارت أنباء أخرى «غير مؤكدة» إلى مقتل 10 عسكريين بينهم عقيد. ويقطن حي كفرسوسة وزراء ومسؤولون أمنيون كبار، وفيه يوجد مقر أجهزة المخابرات، لكن الاعتداء وقع في قسم آخر من الحي. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الحكومي دماء متناثرة وسيارات محطمة وعشرات من أفراد الأمن المدججين بالسلاح في موقع الانفجار. وفي يوليو الماضي تعرض الحي نفسه، لانفجار سيارة ملغومة قرب مدرسة إيرانية، أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص في المنطقة القريبة من ساحة الأمويين الرئيسة التي تربط المدينة بعدد من الطرق السريعة.