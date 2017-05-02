غالب هلسا.. سرد الواقع المبتور

حين نتأمل أعمال الروائي الأردني غالب هلسا، نجد علاقة جدلية بين الرغبة المبتورة والواقع، وهي تيمة مهيمنة في جل أعماله الروائية.
هذا الروائي الفذ الذي عرف سجون بعض الأمصار أكثر مما عرف عواصمها، صاحب الروايات الغريبة: الضحك، البكاء على الأطلال، ثلاثة وجوه لبغداد، سلطانة والروائيون... انطلق من سؤال مركزي لا ينفك يحدث تلك المفارقة الساخرة بين أحلام جيل بأكمله كان يرغب في أن يعيش في أوطان كريمة ذات سيادة حقيقية، فيها حياة سياسية وعاطفية وشخصية سوية وبين روادع قاهرة ومثبطة لكل هذه الأحلام على مشروعيتها.
لا يمكن لقارئ غالب هلسا إلا أن تصاحبه الدهشة وهو يكتشف عوالم أبطاله السرية المقززة، لكنك تجده، في الآن نفسه متتبعاً، حريصاً على معرفة ما الذي سيحدث للأبطال، هؤلاء الخارجين عن النموذج المقدس للشخصية المثالية، إذ قلما نجد شخوصاً مسكوكة ومنظمة وحالمة بأفضل ما تكون عليه الأحلام المعسولة، وهو في استحضار شخوصه بتلك السخرية السوداء يصوغ لنا عالما نعرفه لكننا نتحاشى الحديث عنه برقابة ذاتية مقيتة...
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تقدم لنا الرواية هذا الشخص المثقف السياسي المحبط في علاقته بالحزب والوطن، وقد اشتبهت عليه العديد من النساء. وتأتي شخصية «سلطانة» كنموذج يرى من خلاله «جريس» أنها ستؤسس نمطا خاصا لامرأة غير مقهورة بسياط التربية التقليدية، متمردة على النظام الأبيسي، امرأة فارعة الطول، واضحة الجمال، مستقلة المصير، وتبدأ العلاقة معها كنموذج سيهزم كل النماذج النسائية اللواتي عرفهن السارد ودفعنه إلى القهر النفسي في كل تلاوينه، لكن سرعان ما يبدو له أن هذا النموذج هو الآخر سيؤول، بسبب الخذلان المباغت، إلى الانكسار، فابنتها «أميرة» لم تقدم سوى امرأة ساقطة يلفظها المجتمع.. وينهار البناء ككل!
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