العبور الأبدي

لولوة المنصوري

قصيدة النثر شكل جديد لإعادة صياغة الطبيعة الأم، لقد كُتِبت في الزمن البدئي، الزمن الخيالي، أعني زمن الأساطير، حين ظهرت كلمة الحرية لأول مرة في تاريخ البشرية وصارت تعني العودة إلى الأم أو الرحم، وبذا تحرّك الفكر متحرراً من كل قيد وفرض، وأنتج العراقة، فتجذّرت حضارة

الرافدين.

قصيدة النثر ليست دخيلة، إنها روحنا البعيدة، تمس أعماقنا القصيّة والمستوى الضمني فيها، تتوغل في الكون العميق الذي في داخلنا..تماماً مثل أساطير سومر.

هي الزمن، لا تزال محتدمة بالسحر والحفر والتنبؤ وخلق المجهول والرؤى الغائبة.

هي العبور، تركت فراغات تمليها الأجيال، فنجحت في عبور الأزمنة في نهر الشعرية منذ آلاف السنين، متدفقة بالرؤى الغائبة والسؤال الحلمي، جريئة، مستقلة، كُتبت في الاستكانة للصمت والتأمل والتيه، تتدفق وتخرق العادي والمألوف، من حقها أن تتمرد وتطالب بالعود إلى الوجود، هي الأسبق ولها جذور البدايات، هي أرض قديمة تحفظ رطوبتها، في قلبها البذور الجاهزة لقيامة تشتعل نخيلاً وأنهاراً وكلاماً مخبوءاً في خزائن الحجر، هي النقش البدائي على جدران الكهوف والمغارات، كلام النبي الذي أرخى جناحيه على دلمون بعد أن اصفرّا من عصف الطوفان، إنها عطش الدوائر الغامضة لسرب النحل على طلع نخيل سومر. هي التعب الأول، تميمة الينابيع الروحية في معابد الآلهة، تسابيح روافد نهري دجلة والفرات. انبعثت حرّة من سومر، تتحدى نداءات الرفض والادعاءات المتعصبة التي ترنو إلى تكسير أحقيتها في الولادة المتجددة، وبعث روح الشعر الأزلي ومحاولات إثبات قوة عودها الأبدي.