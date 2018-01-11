صور.. روبوتات تفاعلية تجذب الأنظار في معرض الإلكترونيات

أ ف ب

جذبت الروبوتات الناطقة والقادرة على التفاعل مع البشر أنظار زوار أروقة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي. اي. اس" في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

فهي لم تعد "ذكية" فحسب، بل تسعى إلى مصادقة الإنسان من خلال محاكاة مشاعره ومؤانسته بأحاديث، غير أنه لا يزال ينبغي لهذه الكائنات المكلفة أن تبرهن عن فعاليتها كي تتبناها الأسر.

"جيبو" و"أيبو" و"إيلي كيو" و"بادي" و"كلوي" ... كلها روبوتات "ناطقة" مدجّجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تشبه شخصيات الرسوم المتحركة أحيانا وتنتشر بكثرة في أروقة معرض "سي اي اس" أكبر وأشهر معرض للأجهزة الإلكترونية في العالم.