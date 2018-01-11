صور.. روبوتات تفاعلية تجذب الأنظار في معرض الإلكترونيات

جذبت الروبوتات الناطقة والقادرة على التفاعل مع البشر أنظار زوار أروقة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي. اي. اس" في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
فهي لم تعد "ذكية" فحسب، بل تسعى إلى مصادقة الإنسان من خلال محاكاة مشاعره ومؤانسته بأحاديث، غير أنه لا يزال ينبغي لهذه الكائنات المكلفة أن تبرهن عن فعاليتها كي تتبناها الأسر.
"جيبو" و"أيبو" و"إيلي كيو" و"بادي" و"كلوي" ... كلها روبوتات "ناطقة" مدجّجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تشبه شخصيات الرسوم المتحركة أحيانا وتنتشر بكثرة في أروقة معرض "سي اي اس" أكبر وأشهر معرض للأجهزة الإلكترونية في العالم.
وبشكل عام، تقوم الروبوتات بالمهام عينها التي تنفذها الواجهات الذكية ذات التحكم الصوتي مثل "إيكو" من "أمازون" و"هوم" من "غوغل"، التي تشغّل بواسطة توجيهات صوتية ويمكنها طلب وجبات من المطاعم ومراقبة المنزل والتحكم بالأجهزة الإلكترونية المختلفة وفتح الباب وتحضير القهوة. ... المزيد