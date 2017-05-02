موانئ الخليج شرايين العالم القديم

د. حمد بن صراي

كان المحيط الهندي هو الإطار المائي الذي نشأت في حيّزه العلاقات بين منطقة الخليج العربي وشبه القارة الهندية وجنوبي شرق آسيا وبلاد الصين. ولهذا اعتبره البعض ميداناً لنشوء علاقات اجتماعية/ اقتصادية/ ثقافية بين المناطق المطلّة عليه، ولذا أُطلق عليه أحياناً عالَم المحيط الهندي. وساهم في هذه العلاقات العرب والفرس والهنود والصينيون والملاويون.

كان نشاط الطرق التجارية البرّيّة أو البحرية يعتمد كثيراً على القوى العسكرية والسياسية المسيطرة على الأراضي والمناطق المجاورة. وتضم دول شرق آسيا (Indo-Pacific Peninsula) إضافة إلى أرخبيل الجزر الإندونيسية والفليبينية وفيتنام وتايلاند وبورما وشبه جزيرة الملايو. وفي كثير من فترات التاريخ أصبح الطريق البحري مفضّلاً في السفر، خاصة إذا تعطّلت الطرق البرية بين الصين وغرب آسيا. ويكون بالتالي لمضيق مالاقا أهمية كبيرة.

موانئ ومرافئ

تواصلت منطقة الخليج العربي ببلاد الصين عبر عدد من المرافئ، أهمّها:

= الأُبُلّة (أبولوجوس) في جنوبيّ العراق التي قال عنها إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية الشرقية ثيودوسيوس الثاني (Theodosius II) (408 – 450) في عام 408/409 م، إنها كانت مركزاً مهمّاً لتجارة الحرير في منطقة الخليج العربي. ونظراً للازدهار التجاري الذي ساهمت فيه الأُبُلّة وتوثّق علاقاتها بالهند عُرفت بأرض الهند. وقيل: إنها كانت فرضة البحرين وعمان والهند والصين. وكان ميناء الأُبُلّة يستقبل المسك المستورد من الشرق وبالذات المسك الصيني. وكان الأُبُلّة ضمن مملكة ميسان العربية التي التجارة هي المهنة الرئيسة في المملكة التي كان يمر بها العديد من الطرق التجارية، ومن أشهرها طريق الحرير القادم من الصين، إضافة إلى الطريق البحري من الأُبُلّة إلى الهند عبر الخليج العربي. وقيل: إنه لما افتتح المسلمون الأُبُلّة وجدوا فيها سفناً صينية.