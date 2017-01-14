«الهجرة الدولية» تطلق برنامجاً لمساعدة مليون نازح يمني

عدن (الاتحاد)

وضعت المنظمة الدولية للهجرة، برنامجاً لتقديم مساعدات عاجلة لنحو مليون نازح يمني في عدد من المحافظات التي تشهد مواجهات مسلحة بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية. وأفاد رئيس بعثة المنظمة لدى اليمن، لوران دو بويك، بأن المنظمة بصدد وضع خطة لتعزيز وجودها في عدن وفتح مكاتب لها في محافظتي إب والحديدة من أجل تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين والنازحين جراء الصراع الدائر في البلد. وأوضح أن المنظمة تعتزم وبالتعاون ‏مع شركاء آخرين، وضع برنامج لمساعدة نحو ‏مليون نازح يمني ممن عادوا أو يرغبون بالعودة إلى ‏مناطقهم.