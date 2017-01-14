الحوثيون يعدمون ضابطاً موالياً للمخلوع في «المخا»



تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017 صنعاء (وكالات) أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، ضابطاً في قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، في بلدة «المخا» على ساحل البحر الأحمر، عقب اتهامه بالخيانة ومحاولة سحب قواته من المواجهة. وقالت مصادر يمنية «ميليشيات الحوثي أعدمت ضابطاً رفيعاً يدعى مسعد سعيد الشرسي من قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع، عقب محاولته سحب قوات كان يقودها في بلدة المخا عقب مقتل 9 منهم، لكن ميليشيات الحوثي نفذت فيه إعداماً ميدانياً أمام ضباط آخرين بتهمة الخيانة». وأكدت المصادر أن «الحوثيين حذروا عناصر الحرس الجمهوري من مغبة الانسحاب»، مشيرة إلى «أن المشرف على محافظة تعز أبلغ المحافظ المعين من قبل الانقلابيين عبده الجندي بعملية تصفية الضابط».