مقتل وإصابة 82 طفلاً في شبوة منذ الانقلاب

عدن (وكالات)

رصدت مؤسسة خطوات للتنمية في محافظة شبوة مقتل وإصابة نحو 82 طفلاً بالمحافظة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضح مدير المؤسسة أحمد عيدروس، أن المؤسسة قامت بعملية الرصد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال بسبب النزاعات المسلحة والحرب في 9 مديريات في شبوة، لافتا إلى أن أطفال مدينة عسيلان التي لا تزال تشهد أعمالا عسكرية كانوا على قائمة الانتهاكات التي تم رصدها.

وأضاف أن العملية تم البدء بها في أكتوبر الماضي وتستمر حتى أبريل القادم وتأتي في إطار التعاون مع منظمة مساندة اللاجئين وبتمويل من منظمة اليونيسيف.

وأكد محافظ شبوة أحمد لملس، أهمية العمل في حماية الأطفال من اﻻضرار والانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة والتي سببتها حرب المليشيا الانقلابية، مشددا على ضرورة مواصلة عملية الرصد للانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في المديريات الأخرى المتضررة من حرب المليشيا عليها.