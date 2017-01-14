اليمنيون يجددون شكرهم لدول التحالف العربي

عدن (الاتحاد)
جدد الآلاف من اليمنيين شكرهم وتقديرهم لدول التحالف العربي على الدعم والمساندة في التصدي لقوى الانقلاب الممولة من إيران، وإطلاق عملية إعادة الأمل وإعمار ما دمرته الحرب.
وشهدت ساحة العروض في مديرية خورمكسر احتشاد الآلاف من المواطنين من أبناء عدن والمحافظات المجاورة للاحتفال بذكرى «التصالح والتسامح» الذي دأبوا على الاحتفال به منذ سنوات في 13 يناير.
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وأدان المشاركون الحملات التحريضية التي تستهدف السعودية والإمارات، وتستنقص من دورهما المحوري في محاربة الإرهاب، واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
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وأكد رئيس الحملة أن ما قدمته دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات من تضحيات كبيرة سيظل ديناً على رقاب اليمنيين، وسيبقى محفوراً في الذاكرة، ولن يغادر الأذهان أبداً، مضيفاً أن الشرعية والتحالف يواصلون خطواتهم من أجل تخليص اليمن من مرتزقة إيران.