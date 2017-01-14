اليمنيون يجددون شكرهم لدول التحالف العربي

عدن (الاتحاد)

جدد الآلاف من اليمنيين شكرهم وتقديرهم لدول التحالف العربي على الدعم والمساندة في التصدي لقوى الانقلاب الممولة من إيران، وإطلاق عملية إعادة الأمل وإعمار ما دمرته الحرب.

وشهدت ساحة العروض في مديرية خورمكسر احتشاد الآلاف من المواطنين من أبناء عدن والمحافظات المجاورة للاحتفال بذكرى «التصالح والتسامح» الذي دأبوا على الاحتفال به منذ سنوات في 13 يناير.

ورفع المشاركون في الفعالية أعلام دول التحالف، على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وصور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والقادة العرب في دول التحالف، تقديراً للدور الإنساني الذي يبذل من أجل النهوض وإعادة الاستقرار لليمن.

وأدان المشاركون الحملات التحريضية التي تستهدف السعودية والإمارات، وتستنقص من دورهما المحوري في محاربة الإرهاب، واستتباب الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس حملة «شكراً مملكة الحزم» و«شكراً إمارات الخير» فراس اليافعي، أن اليمنيين في أنحاء العالم كافة يشعرون بالتقدير لدول التحالف العربي الذين أنقذوا اليمن في اللحظات الأخيرة من مخطط دأبت طهران على تنفيذه والتمهيد له لسنوات طوال، مشيراً إلى أن إيران استخدمت عملاءها الحوثيين والمخلوع صالح للمشاركة في تنفيذ مخططاتها في المنطقة، وأنفقت مليارات الدولارات لأجل ذلك.

وأكد رئيس الحملة أن ما قدمته دول التحالف، على رأسها السعودية والإمارات من تضحيات كبيرة سيظل ديناً على رقاب اليمنيين، وسيبقى محفوراً في الذاكرة، ولن يغادر الأذهان أبداً، مضيفاً أن الشرعية والتحالف يواصلون خطواتهم من أجل تخليص اليمن من مرتزقة إيران.