اعتقال صانع «أحزمة الدواعش» في عدن

عدن (الاتحاد)

أعلنت أجهزة الأمن اليمنية عن ضبط أحد خبراء صنع الأحزمة الناسفة في تنظيم «داعش»، أثناء مداهمة أحد المنازل المشتبه فيها بمديرية المنصورة وسط مدينة عدن جنوب البلاد. ونشرت وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة أمن عدن بياناً أكدت فيه ضبط أحد العناصر الإرهابية، إلى جانب كميات من المتفجرات والمعدات الخاصة بصناعة الأحزمة الناسفة أثناء المداهمة التي تمت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في عملية أخرى أحد عناصر التنظيم الإرهابي خلال مداهمة منزل في منطقة البساتين بمديرية دار سعد شمال عدن.

وأضاف مصدر أمني، أنه تم العثور على عبوات ناسفة وكميات من الألغام والمتفجرات والقنابل في المنزل، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية مع المتهم الذي تم ضبطه.

وتوعد مدير أمن عدن، اللواء شلال شائع، بتطهير المدينة ومحيطها من كل العناصر الإرهابية التي تنتمي للتنظيمات المتطرفة، على رأسها «داعش والقاعدة»، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستواصل حربها ضد الإرهاب، واستئصاله من عدن والمحافظات الجنوبية.

وأضاف أن إدارته ماضية قدماً في تأمين عدن من العناصر الإرهابية الممولة من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بغية زعزعة الأمن والاستقرار وإعاقة النهوض والتقدم في المحافظات الجنوبية التي تحررت من سيطرتهم، بمساندة ودعم من في دول التحالف العربي.

إلى ذلك، تفقدت عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية وأمن عدن معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق، في إطار الجهود الرامية لإعادة تفعيل الأجهزة الأمنية كافة، لتعزيز أمن واستقرار المدينة.

وقدمت عدد من كتائب المعسكر عرضاً عسكرياً، عكس مستوى التدريب والتأهيل الذي تلقوه طيلة الأشهر الماضية، في إطار الخطط الرامية لبناء قوة أمنية حقيقة، تساهم في ترسيخ الأمن والأمان في عدن، وقطع دابر الإرهاب والقوى الظلامية كافة التي تحاول العبث والمساس بالأمن والاستقرار.