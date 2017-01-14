الجيش اليمني يحرر مديرية «ذوباب» والمناطق المحيطة بها

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وام (عدن، صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي، من السيطرة على كامل مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بها في عملية كان للقوات المسلحة الإماراتية دور رئيس في إنجاحها.

وأكد قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي في تصريحات له أمس، أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدينة ذوباب الساحلية وسلسلة جبال ذوباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وأضاف أن تحرير مديرية ذوباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية، مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني، خاصة السواحل اليمنية، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضها جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.

وكانت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تستغل موانئ ومرافئ اليمن، خاصة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في تهريب الأسلحة والذخائر، في الوقت الذي يتاجر فيه الحوثي والمخلوع صالح بمعاناة الشعب اليمني لأغراض دعائية.