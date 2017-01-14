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بدعم كبير من القوات المسلحة الإماراتية الباسلة

الجيش اليمني يحرر مديرية «ذوباب» والمناطق المحيطة بها
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وام (عدن، صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، بدعم من قوات التحالف العربي، من السيطرة على كامل مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بها في عملية كان للقوات المسلحة الإماراتية دور رئيس في إنجاحها.

وأكد قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي في تصريحات له أمس، أن القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن قدمت بما تمتلكه من خبرات وقدرات متنوعة الإسناد الفعال لقوات المقاومة والجيش اليمني، ما ساهم في دحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدينة ذوباب الساحلية وسلسلة جبال ذوباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وأضاف أن تحرير مديرية ذوباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية، مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني، خاصة السواحل اليمنية، وذلك بعد تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضها جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.

وكانت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح تستغل موانئ ومرافئ اليمن، خاصة الواقعة على ساحل البحر الأحمر في تهريب الأسلحة والذخائر، في الوقت الذي يتاجر فيه الحوثي والمخلوع صالح بمعاناة الشعب اليمني لأغراض دعائية.

وفيما تواصلت المعارك العنيفة بالجبهة الساحلية في شمال ذوباب، قال قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل إن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه خط العيَّار بمنطقة «البرح» في بلدة «مقبنة» الواقعة غرب تعز على الطريق المؤدي إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي غرب البلاد، مضيفاً في بيان أن القوات الحكومية «حققت تقدماً كبيراً، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين ‫تعز‬ والحديدة‬». وأفاد بيان آخر صادر عن محور تعز، بمصرع 7 من عناصر الميليشيات وإصابة عشرات آخرين في معارك اندلعت أمس الأول في محيط مدينة تعز، وأسفرت أيضاً عن مقتل جندي وجرح 5 آخرين. ... المزيد
     
 

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