اتهام أربعة مشتبه بهم في قضية سرقة كيم كارداشيان

باريس (أ ف ب)

وجه القضاء الفرنسي التهمة الى أربعة مشتبه بهم هم في غالبيتهم من المخضرمين والمعروفين في مجال السرقة، بعد عملية السطو التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان في باريس في أكتوبر الماضي. ولا يزال المحققون يستجوبون ستة أشخاص آخرين.

ووجهت إلى يونس. (63 عاماً) الذي سبق أن أدين بتهمة السرقة والاتجار بالمخدرات، تهمة الخطف والاحتجاز والانتماء إلى عصابة مجرمين، على ما أوضحت النيابة العامة في باريس أمس الأول. ويشتبه في أنه أحد الرجال الخمسة المسلحين الذين دخلوا إلى الدارة الفندقية الفخمة في العاصمة الفرنسية، حيث كانت النجمة الأميركية من دون حارسها الشخصي ليل الثاني من أكتوبر.

ووجهت الى فلوروس. أ (44 عاماً) وغاري م. (27 عاماً) تهمة التواطؤ في سرقة مسلحة ضمن عصابة منظمة والاشتراك في الخطف والاحتجاز والانتماء إلى عصابة مجرمين. ويشتبه في أنهما مدا اللصوص بمعلومات حول برنامج كيم كارداشيان.

أما مارسو. ب (64 عاماً) الذي عثر المحققون على أثره في انفير (بلجيكا)، فيشتبه في أنه شارك في بيع المجوهرات التي سرقت وتقدر قيمتها بتسعة ملايين يورو. وقد وجهت إليه تهمة إخفاء المسروقات ضمن عصابة منظمة والانتماء إلى عصابة مجرمين.

ويظن المحققون أنهم ألقوا القبض على «العقل المدبر» لعملية السرقة، وهو رجل في الستين عثر على حمضه النووي منذ بدايات التحقيقات على الرباط الذي استخدمه اللصوص ليوثقوا به كيم كارداشيان. وقد قامت الشرطة بمراقبته، وتمكنت من خلال اتصالاته من الوصول إلى بقية العصابة.

وكانت كيم كارداشيان (36 عاماً)، تعرضت ليل الثاني من أكتوبر لسرقة نفذها خمسة رجال مسلحين وملثمين في شقة فندقية فخمة في وسط باريس إلى حيث أتت النجمة لحضور أسبوع الموضة.

وقام اللصوص بتهديد كيم كارداشيان بسلاح وأوثقوا يديها، وكمموا فاهها واحتجزوها في حمام الشقة، وسرقوا خاتماً بقيمة أربعة ملايين دولار وعلبة تحوي مجوهرات بقيمة خمسة ملايين إضافية.

وشكلت هذه العملية أكبر سرقة مجوهرات من أفراد ترتكب في فرنسا منذ أكثر من عشرين عاماً.