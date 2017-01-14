نصائح ابنتي بوش لابنتي أوباما بعد مغادرة البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

كتبت ابنتا الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن إلى ماليا وساشا أوباما قبل أسبوع من مغادرة والدهما البيت الأبيض، مشيدتين بهما وموجهتين النصائح إليهما. وكتبت الابنتان التوأم جينا وباربرا بوش (35 عاماً) في مقال نشر مساء أمس الأول على موقع مجلة «تايم ماجازين» الإلكتروني «قبل ثماني سنوات في مساء يوم بارد من نوفمبر استقبلناكما على درج البيت الأبيض.. لقد رأينا الحماسة في عيونكما وكذلك الحذر».

وأضافتا «في غضون ثماني سنوات حققتما الكثير.. وشهدتما على الكثير.. فقد تحولتما من فتاتين صغيرتين إلى شابتين لافتتين ببساطة وأناقة. والآن ستنضمان إلى ناد ضيق آخر وهو نادي الأطفال الأوائل السابقين».

وأنهت ماليا اوباما (18 عاماً) دراستها الثانوية هذه السنة، وهي تأخذ سنة راحة قبل أن تنضم إلى جامعة هارفرد العام المقبل. أما شقيقتها الصغرى ساشا البالغة 15 عاماً فلا تزال في المدرسة، لذا قررت العائلة البقاء في واشنطن بعد خروجها من البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.

وفي هذه الرسالة أعطت ابنتا بوش نصائح إلى الشقيقيتن أوباما، من بينها استغلال وقتهما في الجامعة لاحقاً.

وقد ترعرت جينا وباربرا بوش في تكساس وأنهيتا دراستهما الثانوية في عام 2000 أي في السنة التي انتخب والدهما فيها رئيساً.