«السوشي» يتسبب في تراجع أعداد أسماك التونة

لندن (د ب أ)
أفاد تقرير إخباري أمس، بأن السوشي لا يؤدي إلى تراجع هائل في أعداد التونة فحسب، ولكنه أيضاً مليء بالميكروبيدات المضرة التي تدخل جسم الإنسان. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن حجم سوق السوشي يقدر بـ 69 مليون دولار سنوياً في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى سمعته كطعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات.
غير أن البروفيسور دانيل بولي والطبيب ديرك زيلر، من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يقولان إن أعداد التونة زرقاء الزعانف وصفراء الزعانف بلغت مستويات «أزمة حرجة». ويرجع الباحثان اللذان كانا قد نشرا دراسة قيمة عن صيد الأسماك في العالم العام الماضي، سبب تراجع أعداد التونة إلى كونها مصدراً للحمض الدهني أوميجا 3 المفيد للقلب.
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وحث الباحثان المستهلكين على تناول الأسماك الأقل إبهاراً، مثل الأنشوجة والسردين».