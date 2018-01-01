«العُماني» يستعيد قوته الضاربة

الكويت (الاتحاد)

بخطى واثقة ونظرة طامعة نحو النهائي الرابع في تاريخ المنتخب العُماني، ببطولات الخليج، اختتم الهولندي بيم فيربيك تدريبات الأحمر العماني مساء أمس على استاد الكويت، بحضور سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني وأعضاء مجلس الإدارة وجمع من عشاق وجماهير المنتخب العماني. واستقر فيربيك على قائمة الأسماء التي سيخوض بها اللقاء. بعد أن تعافى جميع اللاعبين في القائمة واطمأن على جاهزية عبدالعزيز المقبالي، الذي تعرض لإصابة أمام السعودية حرمته من التدريبات لمدة يومين، قبل اللقاء الحاسم أمام البحرين مساء اليوم. وكعادته في التدريبات فقد بدأ فيربيك الحصة التدريبية الأخيرة، بإلقاء محاضرته على اللاعبين في متوسط الميدان، قبل أن يجري اللاعبون عمليات الإحماء وإطالة العضلات تحت إشراف مدرب اللياقة البرتغالي ريكاردو، وبعد ذلك أجرى اللاعبون تدريباً تكتيكياً تضمن تمرير الكرات في مساحات ضيقة، قبل أن يختتم الهولندي التدريبات بمناورة كروية على نصف الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين والمداورة بين اللاعبين في الفريقين. وتبدو حظوظ الهولندي بيم فيربيك كبيرة على مدرب البحرين من واقع نتائجه مع الكرة الخليجية أبان قيادته للمنتخب الأسترالي، فقد فرض المدرب الهولندي سيطرته على المنتخبات الخليجية، حيث تغلب على معظم المنتخبات الخليجية ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2010. من جانب آخر فقد تواصلت جهود الاتحاد العماني من أجل دعم المنتخب بجماهير عمانية من أرض الملعب، حيث نجحت جهود مجلس الإدارة في توفير عدد 8 طائرات إضافية، تضاف للطائرات الثمانية القادمة التي أعلن عنها الاتحاد العماني يوم أمس، ليصل مجموع الطائرات إلى 16 طائرة، فضلاً عن الأعداد المتوقعة من الجماهير العمانية التي ستزحف لمساندة الفريق برا أو على نفقتهم الخاصة.