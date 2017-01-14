تشيلسي «المتصدر» يتحدى ليستر «البطل»

لندن (د ب أ)

يبدأ فريقا مانشستر يونايتد وليفربول سلسلة من المباريات ذات العيار الثقيل ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز، والتي ربما تلعب دوراً مهماً في حسم الصراع على لقب المسابقة.

ويلتقي الفريقان على ملعب (أولد ترافورد) معقل يونايتد غدٍاً، في قمة مباريات المرحلة الـ 21 للبطولة، في بداية سلسلة من المواجهات الحاسمة التي ستدور بين الفرق الستة الأوائل في ترتيب المسابقة خلال المراحل السبع المقبلة. ويتربع تشيلسي على الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط، أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي يتفوق بالعدد نفسه من النقاط على مانشستر يونايتد، القابع في المركز السادس.

ويبدو ليفربول ويونايتد في حالة جيدة هذا الموسم، حيث خسر ليفربول مباراة وحيدة فقط خلال مبارياته الـ18 الأخيرة ببطولة الدوري، فيما حقق مانشستر يونايتد تسعة انتصارات متتالية في مختلف البطولات.

وعلى الرغم من فوز يونايتد 2 /‏‏ صفر على ضيفه هال سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين، طالب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق لاعبيه ببذل المزيد من الجهد، خلال مواجهة ليفربول المرتقبة.