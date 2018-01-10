فيصل بن صقر القاسمي يقدم واجب العزاء بوفاة عبدالرحمن أبوبكر الحربي

رأس الخيمة ( وام )

قدم الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية " جلفار" أمس واجب العزاء الى عائلة المغفور له عبدالرحمن أبوبكر طالب الحربي أحد مشجعي منتخبنا الوطني الذين تعرضوا لحادث بعد عودتهم برا من الكويت عقب انتهاء مشاركتهم في تشجيع المنتخب الإماراتي في نهائي بطولة "خليجي 23 " لكرة القدم التي أقيمت بدولة الكويت.

كما قدم واجب العزاء سلطان الباكري نائب السفير اليمني وأحمد الدوح القنصل بالسفارة اليمنية في أبوظبي وجموع من المعزين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب الشيخ فيصل القاسمي وجموع المعزين خلال زيارتهم الى خيمة العزاء في رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة إلى والد وأخوه وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اله وذويه الصبر والسلوان.